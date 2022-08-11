Binlerce kişi Hilal Kart’tan faydalanıyor

Gölbaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerinin, tüm ev ihtiyaçlarını huzurlu ve rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için faaliyete geçirdiği Hilal Kart’tan binlerce ihtiyaç sahibi faydalanıyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği olan Hilal Kart uygulamasında kart limitleri 500 TL’den 750 TL’ye çıkarıldı.

“ALIŞVERİŞLERİNİ RAHATÇA YAPABİLİYORLAR”

Hilal Kart ve Sosyal Market’in sosyal dayanışmanın çok önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “İnanç ve geleneğimizin önemli düsturlarından birisi de ‘Sağ elin verdiğini, sol elin görmemesidir’ ve öyle bir sistem olmalı ki, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yardımlardan faydalanırken incinmemeli, gönül rahatlığıyla ücretsiz alışverişlerini yapabilmeli. Gölbaşı Belediyesi olarak ‘Hilal Kart’ ve ‘Sosyal Market’te bunu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımız , ‘Sosyal Market’teki ücretsiz alışverişlerini ‘Hilal Kart’la rahatça yapabiliyorlar” dedi.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR”

Şimşek, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için belediyelerce yıllardır uygulanan ancak; amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili haklı tartışmalara neden olan ‘klasik hizmet anlayışına’ son vererek, yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarıyor, onların da bu yardımı Sosyal Market’te dilediği şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Şimşek, “Şehit-gazi yakınları ile dul, yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediyemiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, ‘Hilal Kart’larına yüklediğimiz tutarla ‘Sosyal Market’ten ihtiyaçlarını alma imkânına kavuşuyor.” şeklinde konuştu.

