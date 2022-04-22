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Binlerce Yenimahalleli aynı sofrada oruç açtı

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Serhat Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlenen mahalle iftarında binlerce mahalle sakini aynı sofrada oruç açtı.
Binlerce Yenimahalleli aynı sofrada oruç açtı

İlahiler ve Kuran tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, DEVA Patisi Yenimahalle İlçe Başkanı Bahadır Koç, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

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Barış ve kardeşlik için çalışıyoruz
Dualar eşliğinde oruçların açılması sonrasında vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak Yenimahalle’de barış ve kardeşlik ortamının sürmesi için durmaksızın çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıldır mahalle iftarlarımıza ara verdik. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düzenlediğimiz etkinliklerde ilçe sakinlerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gümüşhaneliler iftar programında buluştu
Başkan Yaşar, Serhat Mahallesi’nde düzenlenen iftar programı sonrasında Yenimahalle Belediyesi İlk Adım Salonu’nda Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF), Gümüşhaneli Bürokratlar Derneği (GÜBDER), Gümüşhaneli İş adamları ve Girişimcileri Derneği (GİAD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. 
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programa Başkan Yaşar’ın yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, Bedri Yaşar, Ahmet Kaya, Ayhan Erel, Gümüşhaneli bürokratlar, STK Başkanları ve üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, GÜDEF Başkanı Hamdi Arslan, GÜBDER Başkanı Erol Tekçe, GİAD Başkanı Erdal Kurt, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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