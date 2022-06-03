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Bir Adam Yaratmak tiyatro oyunu ile seyirciyle buluştu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Tiyatro Topluluğu Necip Fazıl Kısakürek’in ölümsüz eseri “Bir Adam Yaratmak” tiyatro oyunu ile seyirciyle buluştu.
Bir Adam Yaratmak tiyatro oyunu ile seyirciyle buluştu

Necip Fazıl’ın “geçirdiğim büyük ruh çilesinin sahne destanı” olarak tanımladığı “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro oyununu Ayten Öztürk, İbrahim Ünver yönetti. ASBÜ Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin sahne performansı izleyiciden tam not aldı.

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Tiyatroya Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt, ASBÜ Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çakır, ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Demiröz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tiyatro gösterisi sonunda Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt ASBÜ Tiyatro Öğrenci Topluluğu üyelerine hediyelerini takdim etti.

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