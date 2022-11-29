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Bir makinist çalıştığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndaki otoparktan ücret talep edildiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu

Yüksek hızlı tren makinisti, çalıştığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndaki otoparktan TCDD personeli ücretsiz yararlanırken, makinistlerden ücret talep edildiği gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.
Bir makinist çalıştığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndaki otoparktan ücret talep edildiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu

KDK, makinistlerin otopark sorununun çözümü yönünde tavsiye kararı verdi. Kararda, idare tarafından 30 gün içinde çözüme ilişkin tedbir alınmazsa yargı yolunun açık olduğu kaydedildi. 

YHT Garı’nda görev yapan makinist, kendisi ve diğer makinistlerden, iş yerine kendi araçlarıyla geldiklerinde otopark ücreti alınırken, diğer TCDD personelinden alınmadığını belirterek KDK'ya başvurdu. Makinist, tren garının iş yeri olduğunu ve müşteri olmadığını, kurumun personeline eşit ve adil davranma ilkesi doğrultusunda kendisinin de TCDD çalışanı olarak otoparktan ücretsiz faydalanmak istediğini belirtti.

KDK kararında, “Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; ilgili idarelerin ortak çalışmalarıyla Yüksek Hızlı Tren Garında görev yapmakta olan yüksek hızlı tren makinistlerinin otopark sorunlarının çözümü yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.
 

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