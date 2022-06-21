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Bir milli gurur daha

Alanya’da yapılacak olan U16 Erkekler Hokey Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosuna Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcu Raşit Kağancı davet edildi.
Bir milli gurur daha

Pursaklar Belediye Spor Kulübünün hokey takımında gösterdiği başarılı performansla takımının başarısında önemli rol oynayan Raşit Kağancı, Alanya’da yapılacak olan kamp için U16 Hokey Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
Genç sporcuların, ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için tüm destekleri sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, U16 Erkekler Hokey Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Raşit Kağancı’ya başarılar diledi.

Milli formayı gururla giyiyorlar

Spor alt yapısını her geçen gün biraz daha güçlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularımız, verdikleri büyük emeklerin karşılığını, milli formayı gururla giyerek yaşamaya devam ediyorlar. U16 Erkekler Hokey Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcumuz Raşit Kağancı tebrik ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum’’ dedi. 
 

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