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Birim ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok belediye birimlerinde denetimlerde bulunduğu sırada vergi ödemeleri için Mali Hizmetler müdürlüğüne gelen vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti.
Birim ziyareti

Vergi ödeme işlemlerinin Keçiören Belediyesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Altınok, “Keçiören Belediyesi’nde sıra beklemek yok, ilgi ve ikram var. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde vergi ödemesi yapan vatandaşlarımızı güler yüzlü personellerimizle ve çay poğaça ikramlarıyla karşılıyoruz.” dedi.

Vatandaşlar da Keçiören Belediyesinin sunduğu hızlı hizmetten ve ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Altınok’a teşekkür ettiler.

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