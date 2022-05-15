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Bisiklet çalmayı alışkanlık edinen hırsızı güvenlik kamerası ele verdi

Ankara'da iki hırsızlık dosyası kapsamında yakalandıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarında aynı gün başka bir bisikleti daha çaldığı tespit edilince tutuklandı.
Bisiklet çalmayı alışkanlık edinen hırsızı güvenlik kamerası ele verdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak Akdere Şehit Celal Sönmez Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden bir vatandaş, merdiven boşluğuna bıraktığı bisikletinin çalındığını bildirdi.

Harekete geçen ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı Şehit Cengiz Topel Mahallesi Güllüce Caddesi'ndeki binaya ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde 30 yaşlarında, siyah cerrahi maske takan, üzerinde kahverengi mont, mavi kot pantolon ve gri spor ayakkabı bulunan erkek şüphelinin bisikleti aldığı belirlendi.

Ankara genelinde benzer vakanın olup olmadığını araştıran ekipler, aynı fiziksel özellikleri taşıyan bir şüphelinin, Keçiören'in iki noktasında bisiklet çaldığı gerekçesiyle yakalandığı bilgisine ulaştı.

Kimlik tespitini yapan ekipler, Mamak'tan sonra Keçiören'de de hırsızlık yapan kişinin biri uyuşturucu, diğerleri bisiklet hırsızlığından toplam 10 suç kaydı bulunan Ali Ş. olduğunu tespit etti.

Keçiören'deki vakaları için çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Ş, iki gün sonra Mamak'taki hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alındı.

İfadesinde olay tarihinde bir arkadaşına uğradığını, evine döneceği sırada önünden geçtiği apartmanda bisiklet olabileceği düşüncesiyle içeri girdiğini söyleyen şüpheli, zemin kattaki bisikleti alarak olay yerinden kaçtığını anlattı.

2 bin 500 lira değer biçilen bisikleti Ankara Numune Hastanesi önünde karşılaştığı bir şahsa 200 liraya sattığını belirten Ali Ş, yaptığından dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Ali Ş, savcılık işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Soruşturma dosyasına delil olarak giren güvenlik kamera kayıtlarına göre, apartmanın bahçe kısmını geçtikten sonra giriş kapısına gelen şüpheli burada biraz oyalandıktan sonra içeri giriyor. Zemin kata inen şüpheli, bir süre sonra kırmızı renkli bir bisikletle asansörden inerek bina dışına çıkıyor ve bindiği bisikletle olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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