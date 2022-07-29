Bisiklet Yolu projesi hız kazandı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanması sonrası bisiklet yolu projelerine hız kazandırdı.

Osmanlı Parkı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliğiyle, İncek Taşpınar Mahallesi Koşu ve Bisiklet Yolu Rekreasyon alanında ise tamamen Gölbaşı Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla çalışmaların devam ettiğini anlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. 1. Etabını bitirmiş olduğumuz bisiklet yollarının 2.etabına da başladık, burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın destekleri ile yapıyoruz bisiklet yollarımızı” dedi.

EYMİR-MOGAN BİRLEŞECEK

Osmanlı Parkı çevresinde toplam 1300 metre olarak inşa edilen bisiklet yolunun 334 metresini çelik bisiklet ve yaya yolu köprüsünün oluşturduğunu belirten Şimşek, “Bu uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun köprülü bisiklet yolunu Gölbaşı’mıza kazandırmış olacağız. Aynı zamanda alanda çevre aydınlatması, bisiklet park üniteleri ve park çevresinde bitkisel peyzaj uygulamalarını da yapıyoruz. Bu çalışmalarla Mogan Gölü ile Eymir Gölü’nü birleştiriyoruz” diye konuştu.



