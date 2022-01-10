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Bob Saget kimdir?

65 yaşındaki ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu. Peki Bob Saget kimdir?
Bob Saget kimdir?

"Full House" ve "How I Met Your Mother" sitcomlarında rol alan ve vefat ettiğinde "I Don't Do Negative" komedi turunun Florida ayağında olan Bob Saget, Ritz-Carlton otelindeki odasında odasında hareketsiz bir şekilde gören otel görevlileri ihbarı üzerine Ritz-Carlton oteline giden polis ve itfaiye ekipleri ünlü oyuncuyu odasında ölü olarak buldu.

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BOB SAGET KİMDİR?

Robert "Bob" Lane Saget 17 Mayıs 1956’da dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, stand-up'çı, komedyen, yazar, yönetmen ve yapımcı olan Saget, Full House (Bizim Ev) dizisinde ailenin babası rolüyle ün salmış ve America's Funniest Home Videos programında sunuculuk yapmıştı. 31 Mart 2014'te 40 dakikalık özel bölümüyle sonlanan How I Met Your Mother dizisinde, 2030 yılındaki Ted Mosby karakterini seslendirmişti.

Ünlü aktör ve komedyen Bob Saget 9 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti.

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