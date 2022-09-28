  • BIST 3.198,16
  • Altın 986.492
  • Dolar 18.5099
  • Euro 17.9859
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Bostandan Huzurevi’ne Turşu

Keçiören Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Kışlık Yiyecek Grubu’ ilçedeki Bağlum’da bulunan bostanda Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar için turşu kurdu.
Bostandan Huzurevi’ne Turşu

Grup, bostandan topladıkları sebzeleri belli ölçülere göre tasnif ederek onlarca bidon turşuyu hazır hale getirdi. Yaşlıların sağlıklı beslenmesi için çalışmalarını sürdüren grup aynı zamanda erişte ve tarhana da yaptı. 

tv000258.jpg

SEVAP MERKEZ BANKASI 

Gönül Köşkü Huzurevi’ni her fırsatta ‘Sevap Merkez Bankası’ olarak nitelendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlılarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bostanımızda doğal yöntemlerle ürettiğimiz ürünlerimizden yaşlılarımıza kışın tüketecekleri yiyecekleri hazırlıyoruz. Bir yandan üretimin önemine dikkat çekiyoruz bir yandan da üretilen ürünlerin verimli bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci ve yakınlarına çay-çorba29 Eylül 2022 Perşembe 01:22
  • Etlik Şehir Hastanesi’ne yeni otobüs hatları yapılıyor29 Eylül 2022 Perşembe 01:05
  • ÇEM’de eğitim başladı29 Eylül 2022 Perşembe 00:48
  • İşçilere Ek Zam29 Eylül 2022 Perşembe 00:46
  • Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği gerçekleştirildi28 Eylül 2022 Çarşamba 04:45
  • Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci28 Eylül 2022 Çarşamba 03:40
  • Neşet Ertaş Anıldı28 Eylül 2022 Çarşamba 03:39
  • Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış28 Eylül 2022 Çarşamba 02:37
  • Bilim Sanat Köprüsü28 Eylül 2022 Çarşamba 02:35
  • Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi28 Eylül 2022 Çarşamba 01:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti