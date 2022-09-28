Bostandan Huzurevi’ne Turşu

Keçiören Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Kışlık Yiyecek Grubu’ ilçedeki Bağlum’da bulunan bostanda Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar için turşu kurdu.

Grup, bostandan topladıkları sebzeleri belli ölçülere göre tasnif ederek onlarca bidon turşuyu hazır hale getirdi. Yaşlıların sağlıklı beslenmesi için çalışmalarını sürdüren grup aynı zamanda erişte ve tarhana da yaptı.

SEVAP MERKEZ BANKASI

Gönül Köşkü Huzurevi’ni her fırsatta ‘Sevap Merkez Bankası’ olarak nitelendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlılarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bostanımızda doğal yöntemlerle ürettiğimiz ürünlerimizden yaşlılarımıza kışın tüketecekleri yiyecekleri hazırlıyoruz. Bir yandan üretimin önemine dikkat çekiyoruz bir yandan da üretilen ürünlerin verimli bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyoruz” dedi.