  • BIST 2.775,34
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9575
  • Euro 18.3163
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,83 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar

Cuma günü 96,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 95,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol talebine ilişkin endişelerin artmasıyla nisan başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydeden petrol fiyatları, yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının, yoğun bir arz baskısı oluşturacağını öngörüyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz–5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.

Öte yandan, resesyon beklentilerinin yanı sıra dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu piyasalardaki zayıf petrol talebine işaret ederek, bu yıla ilişkin kısa dönem petrol talebi tahminini günlük 300 bin varil, gelecek yıla ilişkin tahminini de günlük 500 bin varil aşağı revize etmişti.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,85 ile 96,47 dolar aralığının direnç, 95,23 ile 94,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TPAO'ya 5 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi07 Ağustos 2022 Pazar 16:18
  • Almanya'ya ihracat rekor kırdı07 Ağustos 2022 Pazar 16:05
  • Plastik poşetten 3,5 yılda 3,8 milyar lira tasarruf edildi07 Ağustos 2022 Pazar 16:04
  • Sektör temsilcileri 2. el oto fiyatlarını ve satışlarını değerlendirdi07 Ağustos 2022 Pazar 16:03
  • Tüketici hakem heyetlerine başvurularda perakende ticaret sektörü ilk sırada06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:24
  • Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz lojistik süper güç olmak06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:29
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı06 Ağustos 2022 Cumartesi 13:23
  • Ticaret Bakanlığı otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddiasını yalanladı06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:37
  • Otomotiv ihracatının lideri Kocaeli oldu06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:28
  • Akaryakıtta çifte indirim sonrası kritik açıklama! Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi?06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti