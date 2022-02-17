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Bu yılda YKS ücretlerini ABB karşılıyor

Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye girecek olan öğrencilerin sınav ücretini bu yıl da karşılayacak. Geçtiğimiz yıl başlayan uygulama kapsamında YKS ücreti desteğinden sosyal yardım alan ve başvuru yapan ailelerin çocukları yararlanabilecek.
Bu yılda YKS ücretlerini ABB karşılıyor

Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının sınav başvuru ücretini karşılayacak.

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DESTEK BÜYÜKŞEHİR’DEN BAŞARI ÖĞRENCİLERDEN 
Geçtiğimiz yıl YKS’ye giren 6 bin 521 öğrenciye toplam 1 milyar 956 bin 300 TL’lik destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sınav ücretini karşılayarak ekonomik yönden destek olacak.

YKS başvurularının başlamasıyla ücret desteğinden sosyal yardım alan ve başvuru yapan ailelerin çocukları şu şekilde yararlanacak:
-TYT’ ye girecek adaylar için 115 TL,
-TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar için 230 TL,
-TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar için ise 345 TL 
 
ONLİNE BAŞVURULAR 1 MART’A KADAR YAPILABİLECEK
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek isteyen adaylar, https://forms.ankara.bel.tr/yks2022 adresinden online olarak ÖSYM tarafından onaylanmış YKS Başvuru Belgesi’ni en geç 1 Mart 2022 saat 17.00’ye kadar sisteme yükleyerek ön başvuru yapabilecek.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kriterleri uygun olan adayların sınav ücretleri T.C. kimlik numaralarına tanımlı olan banka hesabına yatırılacak. Sınav ücretleri karşılanan öğrenciler, ücretin yatırıldığı gün Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa mesajla bilgilendirilecek.

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