Bugünün gençleri yarının sanatçıları 'Fresh Ankara' sergisinde buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergide, Anadolu'nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu 17-27 yaş arasındaki sanatçı adayları eserlerini sergiledi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisinde, güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu genç sanatçı adayları eserlerini sanatseverle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Atis Fuarcılık tarafından hazırlanan sergi, Ankara Kalesi'ndeki tarihi Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda açıldı.

Anadolu'nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu 17-27 yaş arasındaki sanatçı adaylarını buluşturan sergide, yaklaşık 500 başvuru arasından sergilenmeye değer bulunan 153 eser yer aldı.

"Fresh Ankara" için Türkiye'nin 60 şehrinden yapılan başvuruları, serginin küratörü Kıymet Giray, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Çınar, seramik sanatçısı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan'dan oluşan seçici kurul değerlendirildi.

Eserleri sergilenmeye değer bulunan ve sergi kapsamında 5 gün Ankara'da misafir edilecek gençlere sanat tarihi, portfolyo hazırlama, telif hakları, eser fiyatlandırması gibi konularda eğitim ve 1200 lira teşvik ödülü verilecek.

Tarihi okul galeriye dönüştü

Sergiye ev sahipliği yapan Ulus İlk Meclis İlkokulu da "Fresh Ankara" için yenilendi.

Cumhuriyet'in köklü okulları arasında yer alan ve bir süredir eğitim faaliyetleri yapılmayan okul binası, restorasyon ve dönüşüm çalışmalarıyla adeta bir galeriye dönüştürüldü.

Derslikleri ve koridorları, genç sanatçı adaylarının eserleriyle donatılan okulda, sergi kapsamında düzenlenecek söyleşi ve dinletilere uygun mekanlar hazırlandı.

Okul bahçesine de grafiti sanatçılarınca boyanmak üzere duvar kuruldu.

Sergi, 12 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Genç sanatçılar burada sanat piyasasıyla tanışacaklar"

Serginin küratörü Kıymet Giray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin sanat alanında kendilerini kabul ettirecekleri ve sanatlarını gösterebilecekleri mekanlar hazırlamanın önemine işaret etti.

Türkiye'deki birçok üniversitenin güzel sanatlar bölümü olduğunu dile getiren Giray, "Fresh Ankara"yı hazırlarken "Burada öğrencilerin kazanımları ne oldu?", "İstanbul ve Ankara dışındaki sanat kurumlarında yetişen gençler bir araya gelirse neler ortaya çıkar?" fikrinden yola çıktıklarını söyledi.

Sergiye beklediklerinin çok üzerinde başvuru aldıklarını söyleyen Giray, şunları kaydetti:

"Biz 150-200 öğrenci toplayabilir miyiz diye düşünürken 500'e yakın başvuru yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından başvurular geldi. Genç sanatçılar burada sanat piyasasıyla tanışacaklar. Sanat kültürüyle bir araya gelecekler. Genç ve başarılı sanatçılar, konuşmacı olarak panellere katılacak. Amacımız gençlere önemli bir itme gücü vermek. Konseptimiz 'Sadece kendin ol.' Sanatçı olmak için iki önemli şeye ihtiyaç var: Yetenek ve eğitim."

Kıymet Giray, güzel sanatlar liselerinin sayısının artmasını temenni ederek, "Sanat eğitimi ortaokuldan sonra başlar." dedi.

"Her yıl düzenlemek ve uluslararası boyuta taşımak istiyoruz"

Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygün de güzel sanatlar liseleri ve güzel sanatlar fakültelerinden mezun gençlerin büyük bir kısmının başka işlerde çalıştığını belirtti.

Amaçlarının bu gençleri sanata teşvik etmek olduğunu vurgulayan Aygün, şöyle konuştu:

"Bu gençler arasından sanatçı olmak isteyen arkadaşları, diğer sanatçılarla, ustalarla tanıştırarak bu ortamda kalmalarını amaçlıyoruz. Sanatçı kendisi olmalı ve biraz da sabretmeli. Amacımız, sanat ortamına giremeyen ve dört bir yanda açılan güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin bu ortamda kalmalarını sağlamak. Fresh Ankara'yı her yıl düzenlemek ve uluslararası boyuta taşımak istiyoruz."