Burçak gün yüzüne çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarım ürünlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda, Tarım Kampüsü’nde ilk kez ekimi gerçekleştirilen ‘burçak’ için hasat dönemi başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi öneme sahip geleneksel tarım ürünlerini yeniden Başkentlilerle buluşturmak için harekete geçti. Unutulmaya yüz tutan tarım ürünlerini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını hızlandıran ABB, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’ndeki kendi arazisi olan “BAKAP Tarım Kampüsü’nde ilk kez ‘burçak’ ekimi gerçekleştirdi.

HASADI BAŞLADI

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın BAKAP Projesi kapsamında yürüttüğü burçak ekiminin önemine dikkat çeken ve başlatılan hasat işlemlerini yakından takip eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri paylaştı:

“Ankaralılar olarak bu geleneği unutmuşuz ama bunu yeniden ihya etmek, Hacı Bayram Veli’nin bu güzel geleneğini yeniden yaşatmak için bu sene BAKAP Projesinde Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının büyük emek ve gayretiyle burçak ektik. Şu anda da hasadını yapıyoruz”

ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Ankara’nın manevi mimarlarından biri olan Hacı Bayram Veli ile özdeşleşen burçak geleneğini yeniden yaşatmak amacıyla 10 dönümlük alana ekilen ve hasadına başlanan burçaktan hazırlanacak çorba kış aylarında Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.

