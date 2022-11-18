Bütçe maratonunun devam ettiği ABB Meclisi’nde Mamak Belediyesi bütçesi Meclisten geçti.

ABB Meclisi’nde Mamak Belediyesi'nin 2023 bütçesi kabul edildi.

Mamak Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi Olağan Toplantısı’nda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Mamak, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Nallıhan Belediyelerinin mali bütçe raporları okunarak oylamaya sunuldu. Mamak Belediyesi'nin 2023 Mali Yılı Bütçesi, 1 milyar 790 milyon lira olarak meclisten geçti.

İLÇE BELEDİYELERİNİN BÜTÇESİ BELLİ OLDU

Kalecik Belediyesi’nin bütçesi 72 milyon, Nallıhan Belediyesi’nin bütçesi 150 milyon, Kızılcahamam’ın bütçesi 160 milyon ve Keçiören Belediyesi’nin 2023 bütçesi ise 1 milyar 600 milyon olarak belirlendi.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından söz alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bütçenin hazırlanmasında, meclisten geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Murat Köse, bütçesi geçen diğer belediyeleri de tebrik ederek “2023 yılı bütçemiz Ankara’mıza Mamak’ımıza hayırlı olsun diyorum. Bundan önceki bütçelerde olduğu gibi 2023 yılı bütçemizle de Güzel Mamak’ımıza güzel hizmetler ulaştıracağız. Biz milletimizin hizmetkarıyız” dedi.

