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Büyük Ankara bisiklet turu gerçekleştirilecek

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında büyük Ankara turu gerçekleştirilecek.
Büyük Ankara bisiklet turu gerçekleştirilecek

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Aşkabat Caddesi (Bahçelievler 7. Cadde) trafiğe kapatılacak ve Büyük Ankara Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. Cadde üzerinde konserler, yoga etkinliği, dans etkinliği ve DJ performansı gibi birçok farkındalık etkinliği de düzenlenecek. 

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16 Eylül 2022 Cuma günü Bisiklet Kampüsü’nde Gazi Üniversitesi Şehir ve Böl. Plan. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahar Yenigül’ün katılacağı “İklim Değişikliğinde Bisikletin Rolü” adlı söyleşiler gerçekleştirilecek. 17 Eylül Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir görüşme gerçekleştirecek.
 

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