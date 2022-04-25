Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya’dan ihtiyaç sahiplerine destek

Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek ihtiyaç sahibi 250 aileye 50 bin lira tutarında nakit destek sağladı.

Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek ihtiyaç sahibi 250 aileye 50 bin lira tutarında nakit destek sağladı. Kaya, “Ramazan paylaştıkça güzeldir” dedi.

Muhammed Kaya, Ramazan ayı vesilesiyle bizzat ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği ailelere yardımda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Şenyuva Mahallesi’nde iftar yemeğine katılan Kaya, daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri bizzat belirledi ve ardından tek tek ziyaret etti. Muhammed Kaya, destek için ayırdıkları bütçeyi ailelere eşit olarak paylaştırdı.

Ramazan’ın dayanışma ayı olduğuna işaret eden Kaya, daha önce de 250 aileye erzak yardımında bulunduklarını söyledi.

"Genel Başkanımız halkının, sözde değil özde yanındadır”

Kaya, ‘’Genel Başkanımız Mustafa DESTİCİ halkının daima sözde değil özde yanındadır. Bizler davamızı ödenek almadan uzun yıllardır layığı ile sürdüren bir partiyiz” dedi.

Büyük Birlik Partisi’nin sadece kendi içinde topladığı aidatlar ile davasına sahip çıktığının altını çizen Kaya şunları söyledi.

"Ramazan paylaştıkça güzeldir”

“Büyük Birlik Partisi olarak yönetimimizden aldığımız aidatlar ile davamızı sürdürürken, Ramazan ayı vesilesiyle 250 aileye erzak yardımında bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Mustafa DESTİCİ Keçiören’de Şenyuva mahallemize gelerek iftar yemeğini bir ailemizde gerçekleştirdi. O gün gördüğüm gerçek ihtiyaç sahipleri bizleri harekete geçirdi ve uygun gördüğümüz kendi imkanlarımız dahilindeki 50 bin lira parayı öncelik olarak gecekondulardan başlayarak dağıttık. Ayrıca bu hafta Keçiören İlçe binamızın önünde 500 kişilik bir iftar yemeği gerçekleştirdik. Ramazan paylaştıkça güzeldir.”

"Enflasyonla mücadeleden zaferle çıkacağız”

Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, "Korona süreci içerisinde dünya genelinde olan ekonomik kriz Türkiye’mizi de etkilemiş durumda. Ben inanıyorum ki en kısa sürede enflasyon ile mücadelemizde zaferle daha güzel günlere çıkacağız. Bizler Büyük Birlik Partililer olarak ‘esas olan devlettir’ mantığı ile davamızı sürdürenleriz. Dün de devletimizin yanındaydık, bugün de devletimizin yanındayız, yarın da devletimizin yanında olacağız inşallah."

BBP Keçiören’de hızlı üye artışı

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen Büyük Birlik Partisi Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, kısa sürede hızlı bir şekilde üye sayısı artışı sağlamıştı.