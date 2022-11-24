16 Ekim’de yapılması planlanan ancak yaşadığımız Amasra maden faciasından dolayı ertelenen Büyük Eczacı Mitingi merakla bekleniyor. Peki, Büyük Eczacı Mitingi ne zaman, nerede yapılacak?

Türk Eczacılar Birliği ve 54 Eczacı Oda Başkanlığı tarafından “Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir” eylemi ile düzenlenecek olan Büyük Eczacı Mitingi merak konusu oldu. Eczacıların yaşadıkları sıkıntıları vurgulamak ve çözüm aramak için yapacakları Büyük Eczacı Mitingi vatandaşları da ilgisini çekiyor. Peki, Büyük Eczacı Mitingi ne zaman, nerede yapılacak?

BÜYÜK ECZACI MİTİNGİ NEREDE NE ZAMAN YAPILACAK?

Eczacıların yaşadıkları sıkıntıları anlatmak ve çözüm aramak için yapacakları Büyük Eczacı Mitingi Amasra’da yaşanan maden faciasından dolayı ertelenmişti. Eczacıların sorunlarını yetkili mercilere duyurmak için yola çıktıkları Miting 27 Kasım’a ertelendi. Türk Eczacılar Birliği ve 54 Eczacı Oda Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyük Eczacı Mitingi 27 Kasım 2022 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Büyük Eczacılar Mitingi’nin 27 Kasım 2022 Pazar günü 13.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılması planlanıyor.

ECZACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Eczacıların yaşadığı sorunlara ilişkin açıkladıkları maddeler ise şu şekilde:

* Günün gerekliliklerine göre güncellenmeyen ilaç fiyatları

* İlaç yokluklarına son verilmesi

* Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi

* Enflasyon karşısında ezilen gelirlerimiz ama aksine giderek artan giderler

* Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak şekilde hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi.

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