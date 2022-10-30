Büyükşehir arıcılıkta kışlatma eğitimi düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği ile “Arıcılıkta Kışlatma Eğitimi” düzenledi.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkentte arıcılığı geliştirmek, arıcıların üretim ve pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak, tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak ve Ankara balının marka değerini artırmak amacıyla arıcılara yönelik eğitim programlarına bu yıl da devam ediyor.

Ankaralı tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak, kovan arılarının kışa daha hazır şekilde girip ilkbahara kadar sağlıklı genlere sahip olması amacıyla Beypazarı, Kahramankazan ve Elmadağ ilçelerinde toplam 120 arı üreticisine teorik eğitim verildi.