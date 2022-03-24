Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni itfaiyecilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ataması gerçekleştirilen ve görevine başlayan 150 yeni itfaiye memuru ile bir araya geldi.

Ankara İtfaiyesi, Başkent’te vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, liyakat esasına göre ataması gerçekleştirilen ve görevine başlayan 150 yeni itfaiye memuru ile bir araya geldi.

YAVAŞ: “ANKARA İTFAİYESİ ÜLKEMİZİN EN DENEYİMLİ VE YETKİN TEŞKİLATLARINDAN BİRİSİDİR”

Önce ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce memur hazırlayıcı eğitim sınavına tabii tutulan 150 yeni itfaiye memuru şimdi de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimini almaya başladı.

Eğitim programına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş itfaiye memurlarına başarılar dileyerek, şöyle konuştu:

“Öncelikle hepinize hayırlı olsun diyorum. Değerli mesai arkadaşlarım bazı meslekler vardır emeği hiçbir paha, fedakârlığı ise hiçbir karşılık beklemeden yapılır. Polislik, askerlik, itfaiyecilik gibi… Bu mesleğe sahip kişilerin mutluluk ve güç kaynağı dünyevi olgular değil gönülden duyulan güven, gözlerdeki umut ve dillerdeki dualardır. İşte tam bu noktada Türkiye'nin en deneyimli ve en etkin meslek teşkilatlarından olan Ankara İtfaiyesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ailemize hepiniz hoş geldiniz. Ankara İtfaiyesi ülkemizin en deneyimli ve yetkin teşkilatlarından birisidir. Sizin gibi genç arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Yapacağınız büyük fedakârlıklarla hem can kurtarmanın sevincini yaşarken hem de bütün Türkiye'nin sevgisini ve duasını kazanacaksınız. Bizler de uzun yıllardır ihmal edilmiş Ankara İtfaiyesi teşkilatımız için araç gereç ve ekipmanımızı yenilemeye devam edeceğiz.”

Başkan Yavaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da yeni itfaiye memurlarına şu tavsiyelerde bulundu:

“Yangının kendisi sıcak ama adı soğuk… Çünkü yangına müdahale etmek demek bir can tehlikesi demek. Öncelikle kendi canınızı mutlaka dikkate alacaksınız çünkü siz kendi canınızı koruyamazsanız sizden kurtarılmayı bekleyen insanları da kurtaramazsınız. Bunun için öncelikle kendi güvenliğinizi sağlayacak ekipman olsun eğitimler olsun bunlarla sürekli olarak sizleri destekleyeceğiz. Kazasız belasız, yaralanma olmayacak bir şekilde şerefinizle ve gurur duyarak emekli olacağınız bir görev diliyor, hayırlı olsun dileklerimizle aramıza hoş geldiniz diyoruz.”

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI OLARAK VERİLECEK

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu da yaptığı konuşmada, “Teşkilatımız personel ve araç gereç bakımından yeterli düzeyde değildi. Gerekli tespitler yapıldı. Hem personel hem araç konusunda teşkilatımızı güçlendirmeye çalışıyor ve Ankara’nın bütününe hizmet edecek şekilde gerekli teknolojik, fiziki ve insan gücüne sahip olması konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Eğitimlerin hem teorik hem de sahada uygulamalı olarak sürdürüldüğünü söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ise şu açıklamalarda bulundu:

“İtfaiye Daire Başkanlığımıza almış olduğumuz 150 personel için bugün itibarıyla eğitimlerimiz başladı. İlk önce mevzuat gereği iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir. Çok tehlikeli hizmetler sınıfında olduğumuz için böyle başlamak durumdayız. 3 haftalık bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitimler dahilinde yanma, yangın, güvenli sürüş teknikleri, yüksek açı kurtarma ekipmanları kullanımı gibi birçok başlık altında eğitimlerimiz var. 3 hafta içerisinde bunları verdikten sonra sahada tekrar devamı olacak. 2-3 ay içerisinde de arkadaşlarımızı bölgelerine dağıtacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can ise şu bilgileri paylaştı: “Sadece Ankara ilinde değil bütün ülkemizde doğal afet, yangın, sel ve minimum olaylara müdahale etmek için 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Yeni itfaiye erlerinin senaryolu ve teorik eğitimlerle birlikte karşılaşabileceği riskleri daha önce senaryolu olarak işledik. Bugün burada iş sağlığı güvenliğiyle ilgili temel eğitimleri tamamlamasına müteakip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam edecek. Temel olarak ayrıca trafikte olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi için ileri sürüş teknikleri, kimyasal olaylara müdahale, hayvan davranışları ve karşılaştıkları olaylarla ilgili temel eğitimlerini de tamamlayarak arkadaşlarımızı sahaya uğurladık.”

İTFAİYE MEMURLARI EĞİTİMLERDEN MEMNUN

Göreve başlamanın heyecanını yaşayan yeni itfaiye memurları da duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mesut Yardımcı: “İtfaiyecilik mesleği benim çocukluk aşkımdı. Bu mesleğe gönül verdik elimizden geleni Ankara halkı için, ülkemiz için yapacağız. Eğitim alıyoruz kendimizi geliştiriyoruz daha donanımlı mesleğe başlayacağımıza inanıyorum.”

-Sultan Arife Eker: “Uşak’tan Ankara İtfaiyesine atandım. Daha çok canlıya yardımcı olabilmek için bu mesleği seçtim. Kadınların da bu sahada ne kadar fazla çalıştığını göstermek istiyorum. İşimizle ilgili eğitimler alıyoruz. İşimizi yapabiliyor olmak bizim için gurur verici. Heyecanlı ve mutluyuz.”

-Selinay Aslan: “İzmir'den geliyorum. Hem lise hem itfaiyecilik ön lisans mezunuyum. Toplamda 6 yıllık itfaiyecilik eğitimim var. Bir kadın olarak bu teşkilatın içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Eğitim sürecimiz başladı. Ankara İtfaiyesi ailesine dahil olduğum için çok mutluyum.”