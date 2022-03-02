Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 7/24 tıbbi atık mücadelesi veriyor

Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 7/24 esasına dayalı olarak tıbbi atık mücadelesi veriyor. 2021 yılı içerisinde 90 bin sefer yaparak tıbbi atıkları toplayan belediye, tıbbi atık aracı sayısını da 15’e yükseltti.

Çevre dostu uygulamaları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tıbbi atıklarla olan mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle pandemi döneminde hastanelerden gelen talepler doğrultusunda halk sağlığını korumak amacıyla tıbbi atıkla etkin mücadele başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 7/24 esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKENT VE DİĞER İLLERDEN TOPLANAN 460 TON TIBBİ ATIK BERTARAF EDİLDİ

2021 yılında aylık 7 bin 500, yıllık ise 90 bin sefer yaparak tıbbi atık toplayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 317 tonu Ankara’dan, 143 tonu da çevre illerden gönderilenler olmak üzere toplamda 460 ton tıbbi atığı bertaraf etti.

Sincan Çadırtepe’de bulunan ITC Entegre Endüstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Merkezi’nde patolojik atıklar da imha edilirken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı tıbbi atık araç filosunu da her geçen gün genişletiyor.

TIBBİ ATIK ARAÇ SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Bu yıl 9 yeni aracı daha filoya dahil ederek tıbbi atık araç sayısını 15’e yükselttiklerini belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü Tıbbi Atık Şefi Salih Demir, şu bilgileri paylaştı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 25 ilçemizde her gün 2 vardiya hâlinde tıbbi atık bertaraf işlemini gerçekleştiriyoruz. Ankara’da günde yaklaşık 40 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor. Sağlık kuruluşlarının talepleri doğrultusunda tıbbi atıkları 45 dakika içinde alıyoruz. Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren tıbbi atık bertaraf hizmetinin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle 2022 yılında 9 yeni araçla filomuzu güçlendirmiş bulunmaktayız. Tesisimiz tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edildiği Türkiye’deki ilk ve tek tesistir. Tıbbi atıkların içinde özel bir grup olan patolojik atıklar da yakılarak imha edilmekledir. Bu amaçla diğer illerimizden gelen atıkların da imha işlemini gerçekleştiriyoruz.”