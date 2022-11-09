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Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşları teknolojiyle buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata adaptasyonunun sağlaması amacıyla “Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi” ile hizmet veriyor. Merkezde birçok etkinlik düzenleniyor.
Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşları teknolojiyle buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunmaları, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmeleri için çeşitli projelere imza atmayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi’nde bulunan Kırkpınar Alt Geçidi’ndeki Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi’nde gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla eğitimler ve sosyal-kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. 

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1837 ÜYE FAYDALANIYOR 

Kayıtlı 3 bin 700, aktif olarak ise 1837 üyenin faydalandığı merkezde; bilgisayar, photoshop, akıllı telefon kullanımı, İngilizce, müzik ve diksiyon eğitimleri veriliyor. Ayrıca, üyelere özel kültür gezileri ile tiyatro etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Merkez, haftanın 6 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 
 

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