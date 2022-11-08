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Büyükşehir Belediyesi Başkent’in 5 Beyazını çocuklara tiyatro ile tanıtıyor

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın sembolleri arasında yer alan endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını (Başkent’in 5 Beyazı) çocuklara tiyatro ile tanıtıyor.
Büyükşehir Belediyesi Başkent’in 5 Beyazını çocuklara tiyatro ile tanıtıyor

Büyükşehir Belediyesi Başkentin kadim tarihinde önemli bir yere sahip olan değerleri gelecek nesillere aktarmak için etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara’nın önemli sembollerinden endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkent Şehir Tiyatroları oyuncularının sahnelediği oyunla öğrencilere tanıtmaya devam ediyor.

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ÇOCUKLAR ENDEMİK TÜRLERLE BULUŞUYOR

Nesli tehlike altında olan ve Başkentin tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerini korumak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkentli çocuklarla buluşturuyor.
 

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