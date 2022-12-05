  • BIST 4.957,77
  • Altın 1058.294
  • Dolar 18.6054
  • Euro 19.5302
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

Büyükşehir Belediyesi başkentin afet ve acil durum toplanma alanlarını yayınladı

Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından belirlenen Başkentin afet ve acil durum toplanma alanlarını ilçe ilçe resmi web sitesi ve Başkent Mobil üzerinden yayınlamaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi başkentin afet ve acil durum toplanma alanlarını yayınladı

Dünyanın en yıkıcı doğal afetlerinden biri olan depremin en son Düzce’de kendini göstermesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için yürüttüğü çalışmalarına hız verdi.

ABB, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarının listesini yayınlamaya başladı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve Başkent Mobil uygulaması üzerinden Akyurt’tan Nallıhan’a, Şereflikoçhisar’dan Çankaya’ya kadar 25 ilçedeki toplam 1688 afet ve acil durum toplanma alanına ulaşabilecek.

toy_9638.jpg

EN YAKIN TOPLANMA ALANI GÖRÜLEBİLECEK

ABB’nin bu uygulamasıyla; Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesine girip ‘Toplanma Alanları’ sekmesine tıklayarak ya da https://www.ankara.bel.tr/toplanma-alanlari adresi üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını konumuyla birlikte harita üzerinden görebilecekler. Toplanma alanlarına Başkent Mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek. Uygulamaya giren vatandaşlar açılan sayfada kırmızı renkli olarak eklenen ‘Afet Toplanma Alanları’ modülünden liste ve haritalara kolayca ulaşabilecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti05 Aralık 2022 Pazartesi 09:29
  • Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel zincir marketlerin yeni şube açmalarına izin vermediklerini söyledi05 Aralık 2022 Pazartesi 09:26
  • Çubuk’ta öğrenciler çevreyi temizledi05 Aralık 2022 Pazartesi 09:21
  • EGO Genel Müdürlüğü 1863 otobüsü kış koşullarına uygun hale getirdi05 Aralık 2022 Pazartesi 09:18
  • Müteahhitler Etimesgut'taki tesislere tam not verdi03 Aralık 2022 Cumartesi 01:39
  • Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler, şimdi de Mersin ve Osmaniye’yi keşfe çıktı03 Aralık 2022 Cumartesi 01:36
  • Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Yüzme Kursu’nu hayata geçirdi03 Aralık 2022 Cumartesi 01:31
  • Dede Torun Evlerinde sağlıktan spora, Kur’an-ı Kerim tilavetinden İslami konulara kadar birçok etkinlikler yapılıyor03 Aralık 2022 Cumartesi 00:42
  • Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan çektikleri Ankara temalı fotoğrafları göndermelerini istedi03 Aralık 2022 Cumartesi 00:33
  • Etimesgut Belediyesi cadde ve sokakların asfalt çalışmalarında belirlediği hedefi aştı03 Aralık 2022 Cumartesi 00:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti