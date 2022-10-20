Büyükşehir Belediyesi “Bellek Ankara” projesini hayata geçirdi

Bellek Ankara hayata geçti. ABB Başkanı Yavaş, projenin, Başkentin toplumsal ve mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokolün yanı sıra birçok üniversiteden akademisyenlerin de katkılarıyla Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’nın toplumsal ve yapısal/mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla “Bellek Ankara” projesi hazırlandı.

PROJE ALANI ULUS OLDU

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve çevresinde gerçekleştirilen ve 1 yıl süren 3 eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular birbirleriyle ilişkilendirilerek, tanıtım toplantısının ardından “bellek.ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden paylaşıma açılacak. Proje kapsamında ayrıca, Ankara’nın kent kimliğinin oluşmasında önemli bir yer edindiği belirlenen değerlerin Türkçe ve İngilizce bilgilerinin yer aldığı künye levhaları hazırlanarak, yapılara asıldı.

KENTİN HİKÂYELERİ DERLENDİ

Bellek Ankara ekibi ayrıca “Kentin Hikâyeleri” başlığında da sözlü tarih çalışması gerçekleştirdi. Ankara’da gündelik yaşam ve olağanüstü olaylarla ilgili kentlinin deneyimleri ve anıları derlendi. Bu çalışmada; görüşmelerden derlenen hatıraların, kentin mekânsal ve toplumsal değerleriyle zenginleşen kimliğini ortaya çıkarması hedeflendi. Program sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Binası’na dikilen Bellek Ankara plaketi önünde davetliler ile birlikte fotoğraf çektirdi.