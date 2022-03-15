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Büyükşehir Belediyesi, “Bilim Haftası”nı çocuklarla birlikte kutladı

Büyükşehir Belediyesi, “8-14 Mart Bilim Haftası”nı çocuklarla birlikte kutladı. 7-14 yaş arası çocuklar çeşitli deneyler yaparak bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı.
Büyükşehir Belediyesi, “Bilim Haftası”nı çocuklarla birlikte kutladı

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çocuk Kulüplerine üye 7-14 yaş arası çocukları Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Fuaye Alanı’nda bir araya getirdi.

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ÇOCUKLAR BİLİMİN KEYİFLİ DÜNYASINI KEŞFETTİ
Bilkent Üniversitesi, TOBB ETÜ, Ostim Teknik Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), Robotik Kodlama Akademisi ile Arslan-Ergül Lab iş birliği ile düzenlenen “Bilim Şenliği”ne katılan çocuklar; robotik kodlama, sanal gerçeklik gözlüğü, yanardağ patlama ve DNA deneylerinin anlatıldığı stantlarda bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı buldu. 

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, “8-14 Mart Bilim Haftası dolayısıyla “Bilim Şenliği” etkinliği düzenledik. TOBB, Bilkent ve Ostim Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Kurulan stantlarda çocuk kulüplerinden gelen 7-14 yaş arası çocuklarımız bilimin ve teknolojinin keyifli yanlarını görerek öğrendi” dedi. 

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Bilim Şenliği’nde çeşitli deneyler de yapan çocuklar düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
-Ömer Asaf Atak: “12 yaşındayım, bence burası çok değerli. Veteriner olmak istiyorum ama bilimi çok seviyorum.”
-Cemre Su Çakmak: “11 yaşındayım, burada robotları, yanardağ deneyini, DNA testlerini gezdim. BT’yi (Bilgi Teknolojisi) ve bilimi gördüm.”
-Gülçin Asdoğdu: “Bir sürü deney yaptım. DNA testi, yanardağ patlaması gibi. Burayı çok sevdim.”
-Emir Kaan Toraman: “Burada sanal gerçeklik gözlüğü, DNA bilekliği, volkan patlama anını gördüm. Legolarla kodlama programlarını öğrendim. En çok sanal gerçeklik gözlüğünü ve DNA bilekliğini beğendim. Çok keyif aldım.”
-Azra Su Kırca: “Burası çok eğlenceli, çok beğendim.”
-Berra Karan: “Burada en çok uzay gözlüğünü beğendim ve çok eğlendim. Bilimi çok seviyorum, teşekkür ederiz.”

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