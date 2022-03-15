Büyükşehir Belediyesi, “Bilim Haftası”nı çocuklarla birlikte kutladı

Büyükşehir Belediyesi, “8-14 Mart Bilim Haftası”nı çocuklarla birlikte kutladı. 7-14 yaş arası çocuklar çeşitli deneyler yaparak bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çocuk Kulüplerine üye 7-14 yaş arası çocukları Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Fuaye Alanı’nda bir araya getirdi.

ÇOCUKLAR BİLİMİN KEYİFLİ DÜNYASINI KEŞFETTİ

Bilkent Üniversitesi, TOBB ETÜ, Ostim Teknik Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM), Robotik Kodlama Akademisi ile Arslan-Ergül Lab iş birliği ile düzenlenen “Bilim Şenliği”ne katılan çocuklar; robotik kodlama, sanal gerçeklik gözlüğü, yanardağ patlama ve DNA deneylerinin anlatıldığı stantlarda bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, “8-14 Mart Bilim Haftası dolayısıyla “Bilim Şenliği” etkinliği düzenledik. TOBB, Bilkent ve Ostim Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Kurulan stantlarda çocuk kulüplerinden gelen 7-14 yaş arası çocuklarımız bilimin ve teknolojinin keyifli yanlarını görerek öğrendi” dedi.

Bilim Şenliği’nde çeşitli deneyler de yapan çocuklar düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Ömer Asaf Atak: “12 yaşındayım, bence burası çok değerli. Veteriner olmak istiyorum ama bilimi çok seviyorum.”

-Cemre Su Çakmak: “11 yaşındayım, burada robotları, yanardağ deneyini, DNA testlerini gezdim. BT’yi (Bilgi Teknolojisi) ve bilimi gördüm.”

-Gülçin Asdoğdu: “Bir sürü deney yaptım. DNA testi, yanardağ patlaması gibi. Burayı çok sevdim.”

-Emir Kaan Toraman: “Burada sanal gerçeklik gözlüğü, DNA bilekliği, volkan patlama anını gördüm. Legolarla kodlama programlarını öğrendim. En çok sanal gerçeklik gözlüğünü ve DNA bilekliğini beğendim. Çok keyif aldım.”

-Azra Su Kırca: “Burası çok eğlenceli, çok beğendim.”

-Berra Karan: “Burada en çok uzay gözlüğünü beğendim ve çok eğlendim. Bilimi çok seviyorum, teşekkür ederiz.”