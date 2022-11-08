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Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27. dönem adaylarını belirleyecek seçim başladı

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27’nci dönem seçimlerine katılan çocuklar, kendilerini temsil edecek üyeleri seçmek için sandık başına gitti.
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27. dönem adaylarını belirleyecek seçim başladı

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27’nci dönem seçimlerine katılan çocuklar, kendilerini temsil edecek üyeleri seçmek için sandık başına gitti. Proje ve fikirlerini internet üzerinden paylaşan 9-14 yaş arasındaki Başkentli çocuklar, Çocuk Meclisi üyesi olmak için sandık başındaydı. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından 13 Kasım’da başkanlık divanı seçimleri yapılacak.

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SEÇİM SÜRECİNİ TECRÜBE ETTİLER

Sıhhiye’deki Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen seçimlere Başkentli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuk Meclisi’nde görev almasını istedikleri adaylara oy vermek için sandık başına giden çocuklar, heyecan dolu bir seçim atmosferine girerek demokratik bir seçim sürecini de küçük yaşta tecrübe etmiş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenecek 150 yeni Çocuk Meclisi üyesi göreve başlayacak. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından 13 Kasım Pazar günü ise başkanlık divanı seçimleri yapılacak. Seçimi kazanan Başkentli çocuklar kent yönetiminde söz hakkı imkânına kavuşacak. 

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