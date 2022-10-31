Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevini başkentlilerin hizmetine açtı

Büyükşehir Belediyesi görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası çocukların birlikte eğitim görecekleri Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevini hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi ‘Engelsiz bir Başkent’ anlayışı doğrultusunda Türkiye’nin en büyük Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevini Başkentlilerin hizmetine açtı. Açılışa ABB bürokratları, meclis üyeleri, gündüz bakımevinde eğitim gören öğrenciler ile velileri ayrıca vatandaşlar da katıldı. Açılış töreninde “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları gösteriyi gerçekleştirdi.

Yavaş konuşmasının sonunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, 99’uncu yılı coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini belirtti.

ÇEVRECİ PROJE, AKILLI BİNA

Yeşil ve akıllı bina özellikleri ile çevreci bir proje olarak hem Türkiye’de hem Avrupa çapında örnek olan tesiste, güneş enerjisi panelleri ile enerjinin yüzde 25'i karşılanacak. Ayrıca, yağmur suyu depolama sistemi ile de bitki alanları yağmur suyuyla sulanacak.

EN BÜYÜK ENGELSİZ ÇOCUK BAKIMEVİ

Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi, Türkiye’nin en büyük engelsiz çocuk bakımevi olma özelliği taşıyor.

Çayyolu Mahallesi’ndeki bakımevinden, görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren çocuklar yararlanacak. Bakımevinden yararlanacak çocuklara ücretsiz servis hizmeti de verilecek.

Akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, bisiklet parkları yer alıyor. Okulda 36-72 ay arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.

ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ DE AŞILANIYOR

“Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’nde yaşayan Cici, Dobi, Bal, Karaböcük ve Şeker isimlerindeki görme, işitme ve ortopedik engeli olan 5 kedi sayesinde de çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Spor alanında her gün çocuklar fizyoterapist eşliğinde spor yaparken haftanın 3 günü de jimnastik eğitimi alıyor.

Televizyon veya herhangi bir ekran bulunmayan tesiste sinema günleri düzenlenerek çocuklar izlemesi gereken görüntüleri sinevizyon arayıcılığıyla izliyor. Ayrıca eğitim salonunda özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için uzman kadro ile eğitimler de veriliyor.