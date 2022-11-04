Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Kelebeksu Parkı’nda bakım-onarım çalışması tamamladı

Başkentin eski ve bakımsız parklarında yenileme çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Kelebeksu Parkı’nda bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi.

“Yeşilin Başkenti” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da bakımsızlık nedeniyle atıl durumda kalan parkları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyor. Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran ABB, son olarak Etimesgut’taki Kelebeksu Parkı’nı da yenileyerek yeniden Başkentlilerin kullanımına açtı. Havuzu yapılan çalışmaların ardından kullanılabilir duruma getirilirken, parkın engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir olması sağlandı. Ayrıca, parktaki yeşil alan ve ağaç sayısı da artırıldı.

PARK A’DAN Z’YE YENİLENDİ

41 bin metrekarelik alana sahip parkta gerçekleştirilen yaklaşık 3 milyon 448 bin TL maliyetle revizyon çalışması yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 14 bin metrekarelik havuzun elektrik aksamı yenilenirken su tasarrufunun sağlanabilmesi için de gerekli önlemler alındı.

Alandaki park ve kent mobilyaları da yenilenirken, havuz içindeki adacıklardan oluşan parktaki yeşil alan ve ağaç sayısı da artırıldı.