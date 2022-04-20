  • BIST 2.525,93
  • Altın 921.624
  • Dolar 14.67
  • Euro 15.9106
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlara yuva yaptı

Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlara özel olarak yuva imalatı yaptı. Tamamı atık malzemelerden geri dönüştürülerek yapılan 17 adet leylek yuvası, Güdül ve Beypazarı ilçelerinde belirlenen mahallelere monte edildi.
Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlara yuva yaptı

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin göç güzergâhı üzerinde bulunan alanlara özel yaşam alanları oluşturmak için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, atıl halde bulunan demirlere yuvarlak form vererek yuva hâline getirdi.

foto1-012.jpg

Yaklaşık 1 ton ağrılığı taşıma kapasitesine sahip yuvalar boyanarak hazır hâle getirilirken, enerji nakil hatlarında yuva yaparak elektrik çarpması tehlikesiyle karşı karşıya bulunan leylekler bundan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan güvenli yuvalar sayesinde daha iyi koşullarda yaşayabilecek.

GÖNÜLLÜLERLE EL ELE
Sıcak ülkelere göç etmeden önce Başkent’te de konaklayan leyleklerin göç güzergâhlarını inceleyen Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüleri ile iş birliği yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent’te leylek nüfusunun sürdürülebilirliliğini ve yuvalanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

_yns4848.jpg

İmal edilen yuvalara Ankara genelinde budanan ağaç dalları ve yeşilliklerin yerleştirilmesine yardımcı olduklarını, leylek ve diğer kuş türlerinin neslinin korunması ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Furkan Ton, şöyle konuştu:
“Bu projemizi ABB’nin desteği ile yürütüyoruz. Ankara’nın farklı ilçelerinde leylek yuvaları ve farklı kuş türlerine yuvalar yapıyoruz. Leylek yuvalarını tamamladık ve gözlem yaptığımız alanlara montajını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesine, Güdül ve Beypazarı Belediyesine de ayrıca teşekkür ederiz. Hepsinin ayrı ayrı emeği var.” 

dji_0071-001.jpg

Büyükşehir ekipleriyle hazırlanan platformları leyleklerin üreme ve konaklaması için doğal sit alanı olarak kabul edilen Güdül Yeşilöz ve Güneyce Mahalleleri ile Beypazarı Akçakavak ve Kayabüklü Mahallerine monte ettiklerini ifade eden gönüllülerden Evren Yavuzcan da “Hayvanlar söz konusu olduğunda iş yapmayı ve katkı sağlamayı çok seviyorum. Özellikle bu zamanlar leyleklerin göç etmeye başladığı zamanlar. Eksik olan yuvaların tamamlanması ve daha fazla leyleğin kolayca yuva yapıp hızlıca adapte olabilmelerini sağlamak için iş birliği yapıyoruz” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EKPSS'ye katılacak memur adayları hazırlık kurslarını tamamladı21 Nisan 2022 Perşembe 00:22
  • Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları İftar Yemeğinde Buluştu21 Nisan 2022 Perşembe 00:21
  • Lösemili Zehra, fizik tedavi ile yürümeye başladı20 Nisan 2022 Çarşamba 14:45
  • 150 itfaiyeci, ‘Temel İtfaiyecilik’ eğitimi almaya başladı20 Nisan 2022 Çarşamba 04:20
  • Mamak Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği20 Nisan 2022 Çarşamba 00:28
  • Nevşehirliler Yenimahalle’de iftar yemeğinde buluştu20 Nisan 2022 Çarşamba 00:25
  • Sincan’da Muazzez Ersoy ve Ümit Besen rüzgarı esti20 Nisan 2022 Çarşamba 00:24
  • KEÇMEK öğretmenlerinden kursiyerlere uygulamalı eğitim20 Nisan 2022 Çarşamba 00:23
  • Kahramankazan'ın parklarında bakım-onarım çalışması başlatıldı20 Nisan 2022 Çarşamba 00:22
  • Çocuk Kulübü,  Başkentli Çocukların eğlence merkezi oldu20 Nisan 2022 Çarşamba 00:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti