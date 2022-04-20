Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlara yuva yaptı

Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlara özel olarak yuva imalatı yaptı. Tamamı atık malzemelerden geri dönüştürülerek yapılan 17 adet leylek yuvası, Güdül ve Beypazarı ilçelerinde belirlenen mahallelere monte edildi.

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin göç güzergâhı üzerinde bulunan alanlara özel yaşam alanları oluşturmak için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, atıl halde bulunan demirlere yuvarlak form vererek yuva hâline getirdi.

Yaklaşık 1 ton ağrılığı taşıma kapasitesine sahip yuvalar boyanarak hazır hâle getirilirken, enerji nakil hatlarında yuva yaparak elektrik çarpması tehlikesiyle karşı karşıya bulunan leylekler bundan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan güvenli yuvalar sayesinde daha iyi koşullarda yaşayabilecek.

GÖNÜLLÜLERLE EL ELE

Sıcak ülkelere göç etmeden önce Başkent’te de konaklayan leyleklerin göç güzergâhlarını inceleyen Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüleri ile iş birliği yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent’te leylek nüfusunun sürdürülebilirliliğini ve yuvalanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

İmal edilen yuvalara Ankara genelinde budanan ağaç dalları ve yeşilliklerin yerleştirilmesine yardımcı olduklarını, leylek ve diğer kuş türlerinin neslinin korunması ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Furkan Ton, şöyle konuştu:

“Bu projemizi ABB’nin desteği ile yürütüyoruz. Ankara’nın farklı ilçelerinde leylek yuvaları ve farklı kuş türlerine yuvalar yapıyoruz. Leylek yuvalarını tamamladık ve gözlem yaptığımız alanlara montajını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesine, Güdül ve Beypazarı Belediyesine de ayrıca teşekkür ederiz. Hepsinin ayrı ayrı emeği var.”

Büyükşehir ekipleriyle hazırlanan platformları leyleklerin üreme ve konaklaması için doğal sit alanı olarak kabul edilen Güdül Yeşilöz ve Güneyce Mahalleleri ile Beypazarı Akçakavak ve Kayabüklü Mahallerine monte ettiklerini ifade eden gönüllülerden Evren Yavuzcan da “Hayvanlar söz konusu olduğunda iş yapmayı ve katkı sağlamayı çok seviyorum. Özellikle bu zamanlar leyleklerin göç etmeye başladığı zamanlar. Eksik olan yuvaların tamamlanması ve daha fazla leyleğin kolayca yuva yapıp hızlıca adapte olabilmelerini sağlamak için iş birliği yapıyoruz” dedi.