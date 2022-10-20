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Büyükşehir Belediyesi GÜEST Go E-Spor Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu ve Üniversite E-Spor Birliği Derneği ile düzenlenecek GÜEST Go E-Spor Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.
Büyükşehir Belediyesi GÜEST Go E-Spor Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu ve Üniversite E-Spor Birliği Derneği ile düzenlenecek GÜEST Go E-Spor Turnuvası 22-23 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuvaya youtuber, influencer, twitch yayıncıları ile üniversitelerin e-spor öğrenci toplulukları katılacak.

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Büyükşehir Belediyesi, dijital oyun severleri ve e-spor meraklılarını düzenleyeceği turnuvada bir araya getirecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda, 2 gün sürecek GÜEST Go E-Spor Turnuvası’na; youtuber, influencer, twitch yayıncıları ile üniversitelerin e-spor öğrenci toplulukları katılacak. Oyun konsollarının kurulacağı saha ile birlikte sponsor firmaların stantlarının yer alacak ve etkinlik boyunca canlı yayın ve takımlar arası turnuvalar yapılacak. Farklı kategorilerde sürecek olan yarışmalarda dereceye girenler çeşitli ödüller kazanırken, turnuvada kıyasıya rekabet yaşanacak. 


 

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