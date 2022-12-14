Büyükşehir Belediyesi hayvan besleme eğitimlerinin 10’uncusunu Akyurt’ta Elecik Mahallesi’nde gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkentte hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği hayvan besleme eğitimlerinin 10’uncusunu Akyurt ilçesinin Elecik Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kırsal kalkınmayı destekleyecek ve hayvancılık yapmayı teşvik edecek projelere öncelik vermeyi sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkentte hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği hayvan besleme eğitimlerinin 10’uncusunu Akyurt ilçesinin Elecik Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Eğitimde; Veteriner Serdar Sızmaz süt üreticilerine buzağı bakım ve beslemelerindeki püf noktalarından buzağı kayıplarını en aza indirme yöntemlerine kadar pek çok konuda bilgi verdi.

AMAÇ: HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

Büyükşehir Belediyesi sağladığı eğitim desteği ile Ankara’nın hem kırsal hem de merkez mahallelerindeki yetiştiricilere hayvan besleme yöntemlerini anlatarak bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Serdar Sızmaz, yerli üreticilere buzağı bakım ve beslemelerindeki püf noktalarından buzağı kayıplarını en aza indirmeye kadar pek çok konuda bilgi verdiklerini belirtti.

