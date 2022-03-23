Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin araç filosu ile personel kadrosu genişliyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ihtiyaçları doğrultusunda araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ ile ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olan adayların uygulamalı sınav ve mülakata tabii tutulmasının ardından sınavı kazanan ve liyakat usulüne göre ataması gerçekleştirilen 150 yeni itfaiye memuru törenle görevlerine başlarken, Başkent’in toplam 25 ilçesinde yangınlardan trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 53 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi filosuna dâhil oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Liyakat esasına göre atadığımız 150 yeni itfaiye memurumuzu kutluyor ve başarılar diliyorum. Aynı zamanda filomuza 53 yeni hizmet aracı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1201 kahraman personelimiz ve 228 aracımızla yenilenen Ankara İtfaiyesi her an yanınızda.”

HEDEF: ETKİN VE DAHA HIZLI HİZMET

Teknolojik gelişmelerden yaralanarak olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek için kadro ve ekipmanlarını bilgi ve tecrübeyle birleştiren Ankara İtfaiyesi, 2022 yılının başında istihdam edilen 14’ü kadın olmak üzere 150 itfaiye memuruyla birlikte hem yaş ortalamasını gençleştirdi hem de personel sayısını artırdı.

Yeni memurlar ile itfaiyeci sayısını bin 201’e çıkaran Ankara İtfaiyesi, çok fonksiyonlu büyük itfaiye araçlarının ve tankerlerin giremediği dar sokaklara girerek can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçecek olan 53 yeni araç ile mevcutta 175 olan araç sayısını ise 228’e yükseltti.

YENİ ARAÇLAR 2022 YILINDA TESLİM ALINACAK

Çeşitli fonksiyonlara sahip ve sözleşmeleri tamamlanan 57 araç da 2022 yılı içerisinde Ankara İtfaiyesi’nin filosuna katılacak.

Böylelikle toplam araç sayısını 285’e çıkararak Ankara İtfaiyesi’nin Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün itfaiye teşkilatımızda çifte heyecan yaşıyoruz. Ehliyet ve liyakat esasına göre almış olduğumuz 150 personelimizin göreve başlamasından dolayından mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda DMO üzerinden almış olduğumuz 53 tane hizmet aracımızı filomuza kattık. Ankara'mız büyüyor. 25 ilçede 24/48 esasına göre çalışıyoruz. Toplamda 100’ün üzerinde araç almayı planladık ancak bu araçlarımızın çip krizi ve pandemiden dolayı alımı gecikti. Dolayısıyla daha önceden eksik olan araçlarımızı partiler hâlinde tamamlıyoruz. Araç teslimatları devam edecek. Özellikli araçlar dediğimiz köpük kulesi, merdiven, kurtarma ve çok amaçlı araçları partiler hâlinde mayıs ayından sonra itfaiye teşkilatına katmış olacağız.”

Ankara İtfaiyesi, Başkent’in coğrafi yapısı ve yerleşim merkezlerini dikkate alarak 25 ilçede konuşlandırdığı 46 istasyonda hizmet vermeyi sürdürüyor.