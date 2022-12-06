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Büyükşehir Belediyesi Keçiören Ovacık Mahallesi’nde kurulacak park için çalışmalara başladı

Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplam 64 bin metrekare alan üzerine kurulacak park için çalışmalara başladı. Park yaz aylarında Başkente kazandırılacak.
Büyükşehir Belediyesi Keçiören Ovacık Mahallesi’nde kurulacak park için çalışmalara başladı

Büyükşehir Belediyesi, kazandırdığı yeşil alanlarla kentin çehresini değiştirirken yepyeni yeşil alan ve park yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplamda 64 bin metrekare alana kurulacak park için kollarını sıvadı. 31 Ekim tarihinde ihalesi gerçekleştirilen parkta; birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar bulunacak.

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KEÇİÖREN’E NEFES ALDIRACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan 64 bin metrekarelik park, Keçiören’e nefes aldıracak.

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Parkta; 1634 metrekare koşu yolu, 648 metrekare fitness alanı, 606 metrekare saha- tenis kortu, 924 metrekare mini futbol sahası, 1348 metrekare çocuk oyun alanı, 5 bin 974 metrekare yürüyüş yolu, 437 metrekare pati parkı, 32 araçlık otopark, 2 adet WC olması planlandı.
 

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