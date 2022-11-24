Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı modern ve asansörlü olacak 12 adet yeni üst geçidin yapımına başladı

Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçebilmeleri için yaya üst geçit yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yaya üst geçit çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 2023 yılı içinde toplamda 12 yeni yaya üst geçidini Ankara’ya kazandırmayı hedefliyor.
ASANSÖRLÜ ÜST GEÇİTLER
Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren ABB, Başkentte can güvenliğini de önceleyerek yaya üst geçitlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu caddelerde üst geçitleri ve asansörleri kullanacak olan bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
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