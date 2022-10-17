Büyükşehir Belediyesi “Mercek Ankara” projesini hayata geçirdi

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olarak kabul edilebilecek “Mercek Ankara” projesini hayata geçirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye hizmetlerinde teknolojiyi ön plana çıkararak daha etkin bir görev yapma arzusunda olduklarını belirtti.



Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve yapay zekâ ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren “Mercek Ankara” projesi kamuoyuna tanıtıldı. ABB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım programına, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, belediye meclis üyeleri, Ankara’daki üniversitelerin rektörleri ve teknokent temsilcileri ile ABB bürokratları katıldı. ABB Başkanı Yavaş, “Yapay zekâ sayesinde; ulaşım, altyapı ve çevre gibi alanlarda yeni hizmetler sunma noktasında somut veriye dayalı kararlar alırken, bir yandan da vatandaşlarımızın bu konularda bize ulaştırdığı öneri ve zaman zaman memnuniyetsizliklere daha hızlı cevap verebiliyor olacağız” dedi.

BİLGİLER DOĞRUDAN PAYLAŞILABİLECEK

Şeffaf Ankara ve Ego Cep’te uygulaması aracılığıyla doğrudan vatandaşlarla da paylaşılacak olan bilgiler, vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu yaparken, EGO Genel Müdürlüğü de sefer sıklığı gibi konularda daha doğru kaynak planlaması ve de optimizasyon sağlayabilecek. Proje sayesinde “Yolcu Yoğunluk Analizi” yapılarak yolcu yoğunluğu kamera sistemi ile merkeze ve vatandaşlara EGO CEP’te uygulaması üzerinden anlık olarak bildirilecek. Durak tipi ve durakta yolcu olup olmadığı da tespit edilerek yolcu olduğu halde durakta durmadan geçen otobüsler de anlık olarak merkeze bildirilerek tespiti sağlanacak.

Yolculuğun daha güvenli hâle getirilmesi için şoförün cep telefonu kullanımı, sigara kullanımı, emniyet kemeri ihlali kameralar ile anlık tespit edilerek müdahalesi sağlanacak. Belediye otobüslerinin kameraları ile çukur gibi yol bozuklukları tespit edilebilecek, rögar kapağı, yağmur ızgarası gibi belediye envanterinin de takibi yapılabilecek.



