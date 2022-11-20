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Büyükşehir Belediyesi merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri restore ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarihi yapı, çeşme, türbe ve camiler için harekete geçti. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın dört bir yanında bulunan tarihi eserler kent turizmine kazandırılması amacıyla restore ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri restore ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve kültürel miras olma özelliği taşıyan değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla proje çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında, Altındağ, Kalecik, Polatlı, Kahramankazan, Haymana, Gölbaşı, Nallıhan, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde bulunan tarihi çeşme, türbe ve camilerde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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CAMİ VE TÜRBELER KENTE KAZANDIRILIYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri, Hamamönü’nde bulunan Zeynel Abidin Camisi ve Polatlı Karacaahmet Türbesi’ndeki çalışmaları tamamladı. Kalecik Kazancı Baba Türbesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar ise yakın zamanda tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı ilçesindeki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı ile Altındağ’daki Hamidiye Camisi’nin ihalesini gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmalarının 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Kalecik’teki Yalım Mahalle Camisi, Nallıhan’daki Soğukkuyu Mescidi, Altındağ’daki Kesikbaş Türbesi ve Elmadağ’daki restorasyon çalışmaları için de yakın zamanda ihaleye çıkılacak.

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ÇEŞMELER YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent tarihine tanıklık eden tarihi çeşmelerde de aslına uygun olacak şekilde yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı proje kapsamında; Altındağ ilçesindeki tarihi Kağnıcıoğlu, Arslanhane ve Gecik Kadın Çeşmeleri, Elvan Camisi Çeşmesi ile Alaaddin Camisi Çeşmesi, Polatlı ilçesindeki Gedikli Çeşmesi, Kahramankazan ilçesindeki Yassıören Çamaşırhane Çeşmesi ile Haymana Çeşmesi’ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. 

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Altındağ’daki Hamidiye Çeşmesi’nin restorasyonu için ihale yapılırken, Emine Hanım Çeşmesi, Konuklar Çeşmesi, Hacıdoğan Çeşmesi, Altı Aylık Ayaklı Çeşmesi ve Devduran Çeşmesi ile Çubuk ilçesi Sünnü Mahallesi’ndeki Tescilli Çeşme, Hasan Mahallesi Tescilli Çeşmesi, ayrıca Kahramankazan Soğulcak Çeşmesi’ndeki restorasyon çalışmaları ise 2023 yılında başlayacak.
 

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