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Büyükşehir Belediyesi Ödüllü Bilgi Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Ödüllü Bilgi Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin vizyonunu geliştirecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerine üye gençleri, Aile Yaşam Merkezileri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması’nda bir araya getiriyor. 2 gün sürecek yarışma kapsamında 6, 7 ve 8. sınıfa giden öğrenciler; genel kültür, Türkçe, matematik, mantık ve zekâ oyunları kategorilerinde mücadele edecek.

KAZANAN TAKIMA AKILLI SAAT

12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te belirlenen 6 merkezde düzenlenecek olan yarışmanın final mücadelesi ise 13 Kasım Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 5’er kişilik takımların yarışacağı ödüllü bilgi yarışmasına katılan her öğrenciye katılım belgesi verilirken, yarışmayı kazanan takım üyeleri akıllı saat ile ödüllendirilecek. Ankaralı gençlerin yarışacağı etkinliğe katılmak isteyen üyeler şu başvuru merkezleri ve telefon numaralarından detaylı bilgi alabilir:

-Altındağ Gençlik Merkezi

Telefon: 0312 317 59 28

-Elvankent Aile Yaşam Merkezi

Telefon: 0312 260 44 11

-Mamak Gençlik Merkezi

Telefon: 0312 365 15 36

-Sincan Aile Yaşam Merkezi

Telefon: 0312 273 97 90

-Yahyalar Aile Yaşam Merkezi

Telefon: 0312 507 39 40-41

 

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