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Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ödüllü ücretsiz deneme sınavı desteği sağlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan adaylar için ödüllü ücretsiz deneme sınavı desteği sağlıyor. 
Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ödüllü ücretsiz deneme sınavı desteği sağlıyor

ABB, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen uygulamalar kadar sınav stresini azaltmak için de ücretsiz deneme sınavı desteğinde de bulunuyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Batıkent Final Okulları iş birliği ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan ödüllü deneme sınavları başladı.

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LGS’DEN SONRA YKS DENEME SINAVI YAPILACAK
Hafta sonunda ilk olarak LGS için gerçekleştirilen deneme sınavına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri (AYM) ile Çocuk Kulüpleri’nde düzenlenen ücretsiz deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresi ve heyecanını kontrol etmesini sağlamayı ve bilgilerini tazelemeyi amaçladıklarını belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Nazım Yıldız, şu bilgileri verdi: “Toplamda 20 merkezde büyük bir katılımla deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin sınavda yaşayacakları durumu prova etmelerine vesile olmak istiyoruz. 21-22 Mayıs’ta da YKS deneme sınavı devam edecek.”

Gerçek sınavlarda olduğu gibi saat, süre ve güvenlik uygulamasının yer aldığı salonlarda öğrenci ve ailelere çeşitli ikramlarda bulunan ABB, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde ise YKS için deneme sınavı yapacak.

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ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Deneme sınavına giren öğrenciler kadar çocuklarının eğitim hayatlarına destek olmak için bu imkândan yararlanmalarını teşvik eden veliler, Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:
-Fatma Göksel (Veli): “LGS sınavı öncesi çocuğumun nerelerde eksiği var onları görmesi için getirdim, çok güzel bir uyulama. Kendini denemesi ve ölçmesi için sınava katılmasını istedik. Bu deneme sınavının performansını artıracağına inanıyorum.”
-Erkan Ceylan (Veli): “LGS öncesi sınav heyecanını kontrol etmeyi öğrenmesi için çok güzel bir hizmet. Gerçek sınav gibi olduğu için streslerini bir nebze azaltacağını düşünüyorum.”
-İlker Ceylan (Öğrenci): “Bu sınav sayesinde önceden bir prova yapıp stres seviyemizi azaltarak sınava hazırlanmış olacağız. Ücretsiz olmasının da birçok öğrenciye faydası oldu. Önceden kendimizi deneyeceğiz, yanlışlarımızı görüp sınava ona göre gireceğiz.”
-Merve Naz Göksel (Öğrenci): “Bu sınav kendimi ölçtüğüm ve stresimi azaltmak için girdiğim bir sınav. Kendimi görmeme yardımcı olacak. Yanlışımı ve doğrumu görmüş oluyorum. Eksiğimi görüp ona göre çalışma programı yapıyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS deneme sınavlarına girip her iki gruptan ilk üçe girenlere; scooter, powerboard ve tablet hediye edecek. 

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