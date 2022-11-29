Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yemek ikramının yapıldığı noktalarının sayısını 5’e çıkardı

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine günlük olarak 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor. Yemek ikramının yapıldığı noktalarının sayısı ODTÜ’nün de eklenmesiyle 5’e çıktı.

‘Öğrenci dostu’ kent hedefiyle uygulamalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkente üniversite okumaya gelen gençlere destek olmaya devam ediyor. Daha önce üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekim ayından beri de “4 Çeşit Sıcak Yemek” ikramında bulunuyor.

TOPLAMDA 2 BİN 300 ADET TABLDOT

Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler yerleşkeleri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ve Çubuk KYK yerleşkeleri olmak üzere 4 noktada başlayan sıcak yemek ikramı, ODTÜ’nün de eklenmesiyle 5 noktaya ulaştı.

Hafta içi günlük 2 bin, hafta sonu ise günlük 300 adet tabldot yemek ABB tarafından öğrencilere ulaştırılıyor. Belpa Mutfak’ta özenle hazırlanan yemekler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hafta içi her gün 14.30 ile 17.30 saatleri arasında Gazi Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ve Çubuk KYK yerleşkelerinde dağıtılıyor.

