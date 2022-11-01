Büyükşehir Belediyesi oryantiring etkinliği düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Oryantiring Gençlik Spor Kulübü ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenledi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çankaya Oryantiring Gençlik Spor Kulübü ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle oryantiring etkinliği düzenlendi.

YAKLAŞIK 500 SPORSEVER KATILDI

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’na kurulan oryantiring parkurunda gerçekleşen etkinlikte gruplara ayrılan katılımcılar harita ve pusulaların yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştı. “7’den 77’ye Sen de Oryantiringe” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe; şehir dışından da gelenler olurken yaklaşık 500 sporsever katıldı.