Büyükşehir Belediyesi OSB’lerde Yangın Önleme ve Müdahale Çalıştayı düzenledi.

Başkent Araştırmaları Merkezi, ABB ve Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) temsilcilerinin katılımıyla “OSB’lerde Yangın Önleme ve Müdahale Çalıştayı” düzenlendi.
Çalıştayda yangın riskinin en fazla olduğu Organize Sanayi Bölgeleri’nde olası yangın risklerini öngörmek, riskleri azaltmak ve zararı önlemek konuları farklı boyutlarıyla masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve 2 gün süren çalıştayda; Ankara genelinde yaşanan/yaşanması muhtemel yangın afeti ve risklerine karşı hazırlıklar, sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.
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