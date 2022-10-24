Büyükşehir Belediyesi OSB’lerde Yangın Önleme ve Müdahale Çalıştayı düzenledi.

Başkent Araştırmaları Merkezi, OSB yönetimleri ve ilgili paydaşların katılımıyla “OSB’lerde Yangın Önleme ve Müdahale Çalıştayı”nı düzenledi.