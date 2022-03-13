Büyükşehir Belediyesi otizmli gençleri için çok sayıda ücretsiz eğitim veriliyor

Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Engelliler Lokali’nde otizmli gençlerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla spordan takı tasarımına, satrançtan ebru sanatına kadar çok sayıda ücretsiz eğitim veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Engelsiz Başkent” hedefiyle hayata geçirdiği projelere ara vermeden devam ediyor.

Otizme karşı farkındalık oluşturarak bu bireyleri topluma ve sosyal hayata kazandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Engelliler Lokali üyesi otizmli 10 gence spordan sanata birçok alanda ücretsiz eğitim veriyor.

EĞİTİMLER SAYESİNDE OTİZMLİ GENÇLERİN ÖZ GÜVENİ VE EL BECERİLERİ GELİŞİYOR

Lokalde spordan ritime, takı tasarımından resime, ahşap boyamadan ve ebru sanatı kursuna kadar farklı branşlarda eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini ve bu eğitimlerle büyük yol katettiklerini belirten Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Koordinatörü Selma Koç Ünal, şu bilgileri verdi:

“Merkezimizde uzun zamandır otizmli çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Buradaki gençlerimizin sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak, el becerilerini geliştirmek ve onların da bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istiyoruz. Bu anlamda ebru sanatı, takı tasarımı, resim, spor ve satranç gibi birçok faaliyetimizden ailelerimiz ücretsiz faydalanıyor. Bugün düzenlediğimiz aktivitemizle de amacımız daha çok aileye sesimizi duyurmak daha çok çocuğumuzu mutlu etmek. Ailelerimiz burada bir arada olmaktan mutlular. Çünkü hepsi birbirini anlayabiliyor, hepsinin sıkıntıları aynı. Belirli aralıklarla ailelerimiz de toplantılar gerçekleştiriyoruz, onlardan görüş ve önerilerini alıyoruz. Eğitimlerimizi bu şekilde yönlendiriyoruz.”

AİLELER VERİLEN EĞİTİMLERDEN MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kuşcağız AYM’de sürdürülen eğitim çalışmalarına çocukları ile katılan aileler, çocuklarının bu eğitimler sayesinde gelişme gösterdiklerine şu sözlerle dikkat çektiler:

-Harun Oğuz: “Özel gereksinim gerektiren çocuklarımıza ne yapsak yeterli gelmiyor. Burada yapılanlar bizim derdimize derman oluyor. Çocuklarımızın sosyalleşmesi, hayatta var olmaları, sosyalleşmeleri, farkındalık yaratma ve hobi alanı yaratmak için burası bulunmaz bir nimet. Çocuğumuzun buraya gelmesi bizim yükümüzü çok fazlasıyla rahatlatıyor. Biz veliler de diğer velilerle bir araya gelerek çocuklarımızın etkinliklerine dâhil oluyoruz. Bu eğitimlere entegre olmamız hem yükümüzü azaltıyor hem de çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlıyor.”

-Mehmet Yananer: “Oğlum otizmli 18 yaşında. Bizim en baştan bugüne kadar ki sürecimiz çok zor ve sıkıntılı geçti. Sağ olsun bu merkez ve diğer eğitim kurumları sayesinde belli bir düzeye gelebildik. Spor, el becerileri, ebru çalışması, boncuk dizme ve takı çalışması gibi çalışmalardan kaynaklı elleri daha işler vaziyete geldi. Yüzme sayesinde bütün vücudu daha diri ve daha da işler hâle geldi. Dolayısıyla otizmin birinci çözümü eğitim, ikincisi spor, üçüncüsü de el becerileri. Oğlumun eli tutmuyordu şimdi boncuk dizebiliyor, iğne iplik dikebiliyor. Spor ve el sanatları çocuğumu belli bir seviyeye getirdi, mucize gibi bir şey.”