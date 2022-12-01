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Büyükşehir Belediyesi, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında vatandaşları bilgilendirdi

Büyükşehir Belediyesi, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında farkındalık oluşturmak için vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.
Büyükşehir Belediyesi, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında vatandaşları bilgilendirdi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Diş Hekimleri Odası “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında iş birliği yaparak vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendiren farkındalık etkinlikleri düzenledi. Kızılay Güvenpark’ta yer alan sağlık kabini başta olmak üzere Batıkent ve Koru Metro İstasyonlarında kurulan stantlarda vatandaşlara broşür ve diş macunu dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Diş Hekimleri Odası ile birlikte, Kızılay Güvenpark olmak üzere Batıkent ve Koru Metro İstasyonlarında vatandaşlara broşür ve diş macunu dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları yaptı. 

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ÖNCELİK TOPLUM SAĞLIĞI

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er’in de Kızılay Güvenpark’ta bulunan sağlık kabininde katıldığı farkındalık etkinliğinde ağız ve diş sağlığı konusunda doğru ya da yanlış bilinen bilgiler de detaylı şekilde anlatıldı. 

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