Büyükşehir Belediyesi ücretsiz giysi yıkama desteği veriyor

Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün sayısını artırdığı Giysi Yıkama Merkezleri ile yurtlarda kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkânı bulamayan öğrenciler başta olmak üzere engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Beşevler, Kurtuluş, Mamak Araplar ve Etlik Osmanlı İş Merkezi’nde bulunan merkezler haftanın 7 günü kirli çamaşırlarını getiren öğrenciler başta olmak üzere engelli ve yaşlı vatandaşların giysilerini yıkayarak, tertemiz teslim ediyor. 2022 yılından bugüne dek 4 bin 125 üyeye hizmet verilen merkezlerde; son 10 ayda toplam 126 bin 338 kilogram çamaşır yıkandı.

BÜYÜKŞEHİRE MİS KOKULU TEŞEKKÜR

Üyeler; resmi tatiller dışında yaz-kış haftanın 7 günü açık olan ve her geçen gün sayısı artırılan merkezlerden 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, ücret ödemeden ve herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden, çamaşırlarını gönül rahatlığıyla görevlilere teslim ederek yararlanabiliyor. Giysi Yıkama Hizmeti almak isteyen öğrencilerin; öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi, yurtta kalıyorsa yurt belgesi, evde kalıyorsa kira kontratı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile merkezlere başvurması gerekiyor.

ENGELLİ VE YAŞLILAR DA YARARLANABİLİYOR

Merkezlerde; öğrencilerin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşlar da giysilerini getirip yıkatabiliyor. Giysi yıkama merkezlerinin adres ve telefon numaraları ise şöyle;

-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi

Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No: 6/10

Tel: 0312 431 28 38

-Beşevler Giysi Yıkama Merkezi

Bahçelievler 1.Cadde 58.Sokak No:12/A

Tel: 0312 222 81 85

-Mamak Araplar Giysi Yıkama Merkezi

Araplar Mahallesi Büyükşehir Toplu Konutları

Aile Yaşam Merkezi İçi

Tel: 0312 571 13 06

-Osmanlı Giysi Yıkama Merkezi

Etlik Mahallesi Yeni Etlik Caddesi No:103

Osmanlı İş Merkezi İçi

Tel: 0312 321 50 60



