  • BIST 4.858,21
  • Altın 1051.148
  • Dolar 18.6251
  • Euro 19.4008
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Büyükşehir Belediyesi ücretsiz giysi yıkama desteği veriyor

Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün sayısını artırdığı Giysi Yıkama Merkezleri ile yurtlarda kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkânı bulamayan öğrenciler başta olmak üzere engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.
Büyükşehir Belediyesi ücretsiz giysi yıkama desteği veriyor

Beşevler, Kurtuluş, Mamak Araplar ve Etlik Osmanlı İş Merkezi’nde bulunan merkezler haftanın 7 günü kirli çamaşırlarını getiren öğrenciler başta olmak üzere engelli ve yaşlı vatandaşların giysilerini yıkayarak, tertemiz teslim ediyor. 2022 yılından bugüne dek 4 bin 125 üyeye hizmet verilen merkezlerde; son 10 ayda toplam 126 bin 338 kilogram çamaşır yıkandı.

BÜYÜKŞEHİRE MİS KOKULU TEŞEKKÜR

Üyeler; resmi tatiller dışında yaz-kış haftanın 7 günü açık olan ve her geçen gün sayısı artırılan merkezlerden 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, ücret ödemeden ve herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden, çamaşırlarını gönül rahatlığıyla görevlilere teslim ederek yararlanabiliyor. Giysi Yıkama Hizmeti almak isteyen öğrencilerin; öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi, yurtta kalıyorsa yurt belgesi, evde kalıyorsa kira kontratı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile merkezlere başvurması gerekiyor. 

yns_9648.jpg

ENGELLİ VE YAŞLILAR DA YARARLANABİLİYOR

Merkezlerde; öğrencilerin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşlar da giysilerini getirip yıkatabiliyor.  Giysi yıkama merkezlerinin adres ve telefon numaraları ise şöyle;

-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi
Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No: 6/10
Tel: 0312 431 28 38

-Beşevler Giysi Yıkama Merkezi
Bahçelievler 1.Cadde 58.Sokak No:12/A
Tel: 0312 222 81 85

-Mamak Araplar Giysi Yıkama Merkezi
Araplar Mahallesi Büyükşehir Toplu Konutları
Aile Yaşam Merkezi İçi
Tel: 0312 571 13 06

-Osmanlı Giysi Yıkama Merkezi
Etlik Mahallesi Yeni Etlik Caddesi No:103
Osmanlı İş Merkezi İçi
Tel: 0312 321 50 60


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vefat eden üyeleri için Mevlid-i Şerif programı düzenledi24 Kasım 2022 Perşembe 01:31
  • Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin projeksiyon sunacaklarını söyledi24 Kasım 2022 Perşembe 01:28
  • Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilköğretim öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye etti24 Kasım 2022 Perşembe 00:39
  • Keçiören'de Öğrenciler Aile Okulu’nda bilgilendirildi24 Kasım 2022 Perşembe 00:25
  • EMO 6 üniversiteden 47 öğrenciyi ağırladı24 Kasım 2022 Perşembe 00:21
  • Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisenin öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi24 Kasım 2022 Perşembe 00:10
  • Başkentteki halk otobüsçüleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanma talep etti23 Kasım 2022 Çarşamba 10:44
  • 2013 yılından beri ilk kez yenilenen EGO Genel Müdürlüğü’nün otobüs filosuna 394 otobüs daha katıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 03:06
  • Beypazarı Belediyesi şehit ailelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi23 Kasım 2022 Çarşamba 03:04
  • Robot tasarlayan gençlerden Çubuk Belediyesi’ni ziyaret etti23 Kasım 2022 Çarşamba 02:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti