  • BIST 5.000,14
  • Altın 1060.403
  • Dolar 18.6256
  • Euro 19.4995
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini Beypazarı ve Çayırhan’daki kültürel ve doğal güzelliklerle buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi, Geçici Barınma Merkezlerinde misafir edilen Başkentli üniversite öğrencilerini Beypazarı ve Çayırhan’daki kültürel ve doğal güzelliklerle buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini Beypazarı ve Çayırhan’daki kültürel ve doğal güzelliklerle buluşturdu

Öğrenci dostu uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini sosyal aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor.

toy_0602.jpg

SOSYAL ALANLARI KEŞFETTİLER

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Geçici Barınma Merkezi’nde misafir edilen üniversite öğrencileri Beypazarı ve Çayırhan’a düzenlenen gezide bir araya geldi.

toy_0628.jpg

Beypazarı Tarihi Çarşısı’nı, Kent Tarihi Müzesi’ni ve Çayırhan Gölü’nü gezen öğrenciler şehrin tarihi, doğal mekânları ile sosyal alanlarını keşfetti. Gün boyu birbirleriyle vakit geçirerek kaynaşma imkânı bulan öğrenciler, hem bol bol hatıra fotoğrafı çekildi hem de geleneksel ve yöresel yiyecekleri tattı. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini Beypazarı ve Çayırhan’daki kültürel ve doğal güzelliklerle buluşturdu07 Aralık 2022 Çarşamba 00:47
  • Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Beypazarı’nda farkındalık programı gerçekleştirildi07 Aralık 2022 Çarşamba 00:44
  • Ahilik Şurası’nda cömertliğin, fedakârlığın, dürüstlüğün, ahlakın, aklın yeri ve önemi konuşuldu07 Aralık 2022 Çarşamba 00:39
  • Altındağ’da görme engelli kursiyerler sertifikalarına kavuştu06 Aralık 2022 Salı 03:11
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla kıraathanelere yenileri ekleniyor06 Aralık 2022 Salı 01:05
  • “Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” konferansı yapıldı06 Aralık 2022 Salı 00:59
  • Büyükşehir Belediyesi başkentin afet ve acil durum toplanma alanlarını yayınladı06 Aralık 2022 Salı 00:56
  • Mamak’ta engelli gençler yüzme deneyimini ilk kez yaşadı06 Aralık 2022 Salı 00:08
  • Yenimahalle’de 32 engelli birey birbirinden renkli tasarımlarla podyumda boy gösterdi06 Aralık 2022 Salı 00:02
  • İşitme engelli güreşçiler Altındağ’da yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu05 Aralık 2022 Pazartesi 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti