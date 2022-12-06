Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini Beypazarı ve Çayırhan’daki kültürel ve doğal güzelliklerle buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi, Geçici Barınma Merkezlerinde misafir edilen Başkentli üniversite öğrencilerini Beypazarı ve Çayırhan’daki kültürel ve doğal güzelliklerle buluşturdu.

Öğrenci dostu uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini sosyal aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor.

SOSYAL ALANLARI KEŞFETTİLER

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Geçici Barınma Merkezi’nde misafir edilen üniversite öğrencileri Beypazarı ve Çayırhan’a düzenlenen gezide bir araya geldi.

Beypazarı Tarihi Çarşısı’nı, Kent Tarihi Müzesi’ni ve Çayırhan Gölü’nü gezen öğrenciler şehrin tarihi, doğal mekânları ile sosyal alanlarını keşfetti. Gün boyu birbirleriyle vakit geçirerek kaynaşma imkânı bulan öğrenciler, hem bol bol hatıra fotoğrafı çekildi hem de geleneksel ve yöresel yiyecekleri tattı.

