Büyükşehir Belediyesi üreticiye ücretsiz silajlık mısır desteği sağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz hayvan yemi olarak silajlık mısır desteği sağlayacak.

Gölbaşı’ndaki Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen silajlık mısır hasadının başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaralı üretsin, Ankaralı kazansın istiyoruz” dedi. Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesi her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor.

YÜZDE 100 HİBEYLE DAĞITILACAK

Kadın hayvan yetiştiricileri ve küçük aile işletmelerini üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla yaklaşık 200 dönüm üzerine ekilen silajlık mısır yüzde 100 hibeyle dağıtılacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere toplama ve balyalama işlemi yapılan mısır silajlarını bir ay içinde listesi oluşturulacak kadın üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtarak çiftçilerin ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor.



