  • BIST 4.216,98
  • Altın 1002.191
  • Dolar 18.5859
  • Euro 18.4424
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Büyükşehir Belediyesi üreticiye ücretsiz silajlık mısır desteği sağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz hayvan yemi olarak silajlık mısır desteği sağlayacak.
Büyükşehir Belediyesi üreticiye ücretsiz silajlık mısır desteği sağlayacak

Gölbaşı’ndaki Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen silajlık mısır hasadının başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaralı üretsin, Ankaralı kazansın istiyoruz” dedi.   Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesi her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor.

ihs_1105.jpg

YÜZDE 100 HİBEYLE DAĞITILACAK

Kadın hayvan yetiştiricileri ve küçük aile işletmelerini üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak amacıyla yaklaşık 200 dönüm üzerine ekilen silajlık mısır yüzde 100 hibeyle dağıtılacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere toplama ve balyalama işlemi yapılan mısır silajlarını bir ay içinde listesi oluşturulacak kadın üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtarak çiftçilerin ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hacı Bayram Veli Müzesi’ne ziyaretçi akınına uğradı05 Kasım 2022 Cumartesi 03:42
  • Keçiören Belediyesi Kapalı Otopark Su ve Gül Meydanı’nı turuncu ışıklandırmayla süsledi05 Kasım 2022 Cumartesi 02:48
  • Çubuk’ta Hayvan Pazarına 60 tonluk elektronik kantar kuruldu05 Kasım 2022 Cumartesi 02:44
  • Sokak müzisyenleri her gün binlerce başkentlinin kulağının pasını siliyor05 Kasım 2022 Cumartesi 02:37
  • Pursaklar Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor05 Kasım 2022 Cumartesi 02:35
  • Bilkent Yol Koşusu bu yıl ilk kez düzenlenecek05 Kasım 2022 Cumartesi 01:34
  • Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Kelebeksu Parkı’nda bakım-onarım çalışması tamamladı05 Kasım 2022 Cumartesi 00:53
  • Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı05 Kasım 2022 Cumartesi 00:17
  • Isparta’ya Beypazarı Turizm Modeli05 Kasım 2022 Cumartesi 00:15
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Adım Adım 2023 uygulamasının tanıtımını yaptı04 Kasım 2022 Cuma 03:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti