Büyükşehir Belediyesi uzun zamandır bakımsız hâlde olan Abdi İpekçi Parkı’nı yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır bakımsız hâlde olan Abdi İpekçi Parkı’nı yenileyerek, Başkentlilerin hizmetine açtı.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yapımını tamamladığı yeni parkları Başkentlilerin hizmetine sunarken bir yandan da mevcut parklarda bakım-onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

ABB, son olarak Sıhhiye’de bulunan ve Başkentin simge mekânları arasında yer alan Abdi İpekçi Parkı’nı yenileyerek vatandaşların hizmetine açtı. Yeşil alanların da artırıldığı parktaki havuz temizlenirken aydınlatma direkleri, oturma grupları ile sert zeminler yenilendi. Ayrıca parka çocuklar için oyun grubu ve yetişkinler için spor aletleri konuldu.

15 BİN 200 METREKARELİK ALANDA PEYZAJ ÇALIŞMASI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında Abdi İpekçi Parkı’nın nostaljik havası korurken yapılan peyzaj düzenlemeleriyle de yeşil alanlar artırıldı.

Park içinde toplam 15 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarında ekipler; 29 bin 368 adet lavanta, 3 bin 400 ateş dikeni ve 3 bin 600 adet ardıç dikti. Çok uzun zamandır bakımsız hâlde kalması nedeniyle hem görüntü kirliliği yaratan hem de kirlilik nedeniyle etrafına koku salan havuz temizlenirken, oturma grupları ve sert zeminler yenilendi. 126 adet yeni aydınlatma direğinin dikildiği parka ayrıca, çocuklar için oyun grubu ile yetişkinler için spor aletleri konuldu.



