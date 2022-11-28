Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ankara Miras Konuşmaları’ programı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nın Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde düzenlediği ‘Ankara Miras Konuşmaları’ programı gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve tarihi mirasının korunmasının yanı sıra gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nın periyodik aralıklarla düzenlediği ‘Ankara Miras Konuşmaları’ programı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirildi

ON İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

Türkiye’deki yerel yönetimler içerisinde UNESCO Birimi’ne sahip olan tek belediye olan Büyükşehir Belediyesi, Başkentin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan yapı ve alanları hakkında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla kısa filmler ve Türkçe/İngilizce yayınlar hazırlayarak çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

UNESCO İLE BULUŞMA

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi tarafından periyodik aralıklarla düzenlenen Ankara Miras Konuşmalarının 12’ncisi gerçekleştirildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte “Türkiye ve Ankara’da UNESCO Süreci” başlığı altında Ankara’nın kültürel miraslarının UNESCO’yla buluşma süreci anlatıldı.

