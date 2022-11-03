Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’ kursunun 2’ncisi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’ kursunun ikincisi tamamlandı. Toplamda 380 saat süren eğitimleri tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Başkentte hayata geçirdiği uygulamalarla kadınların hayatlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdamına katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Ankara’da eğitimli ve nitelikli bakıcı yetiştirmek için harekete geçen ve bu doğrultuda Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” kursunun ikincisini de tamamladı.

BAŞARI SERTİFİKASI VERİLDİ

Kursta, katılımcılara çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt etme, etkinliklerle çocukların gelişimini destekleme ile buna uygun gelişimsel etkinlikler planlama ve bu konudaki temel bilgiler anlatıldı. Başkentte kadın istihdamını artırmak ve annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği bakıcıların yetiştirilmesi için Altındağ Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 380 saat süren eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere başarı sertifikası verildi.



